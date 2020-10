Coppa Italia 2020/2021, Reggiana-Monopoli 0-3 a tavolino: pugliesi al terzo turno (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nuovo 0-3 a tavolino per quanto riguarda un match professionistico Italiano. La Reggiana ha subito la sanzione dal giudice sportivo in relazione al secondo turno di Coppa Italia, che gli emiliani avevano vinto ai rigori contro il Monopoli. I pugliesi, però, passano al terzo turno in virtù della vittoria a tavolino assegnata in quanto i granata hanno schierato in quella partita l’attaccante Kargbo Augustus, che dal 2018 doveva scontare una squalifica. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nuovo 0-3 aper quanto riguarda un match professionisticono. Laha subito la sanzione dal giudice sportivo in relazione al secondodi, che gli emiliani avevano vinto ai rigori contro il. I, però, passano alin virtù della vittoria aassegnata in quanto i granata hanno schierato in quella partita l’attaccante Kargbo Augustus, che dal 2018 doveva scontare una squalifica.

Ad avere la meglio sul campo era stata la Reggiana, al termine di una vera e propria maratona decisa solo dai calci di rigore, ma a continuare la sua avventura in Coppa Italia sarà il Monopoli. Il ...

