Coppa Italia, 0-3 a tavolino alla Reggiana. Sarà Cosenza-Monopoli (Di venerdì 9 ottobre 2020) Accolto il ricorso del Monopoli presentato alla Lega Serie A, organizzatrice della Coppa Italia, dopo la gara persa ai rigori con la Reggiana nel secondo turno. Si contestava la posizione di Kargbo che doveva scontare una vecchia squalifica maturata dopo un Roccella-Messina valido per la Coppa Italia di Serie D. Nel terzo turno, pertanto, si giocherà Cosenza-Monopoli. L'articolo Coppa Italia, 0-3 a tavolino alla Reggiana. Sarà Cosenza-Monopoli proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) Accolto il ricorso delpresentatoLega Serie A, organizzatrice della, dopo la gara persa ai rigori con lanel secondo turno. Si contestava la posizione di Kargbo che doveva scontare una vecchia squalifica maturata dopo un Roccella-Messina valido per ladi Serie D. Nel terzo turno, pertanto, si giocherà. L'articolo, 0-3 a. Saràproviene da Alfredo Pedullà.

