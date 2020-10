Conto corrente: come verificare l’intestatario e chi può farlo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Conto corrente: come verificare l’intestatario e chi può farlo Il Conto corrente, come ben sappiamo, è qualcosa di diffusissimo al giorno d’oggi. Tramite il Conto corrente (detto anche in breve c/c), il correntista può avvalersi di uno strumento tecnico bancario che comporta il deposito di denaro a titolo di risparmi, all’interno di un certo istituto di credito (ed oggi anche le Poste). Tale strumento è utile perché sicuro, comodo e capace di velocizzare le transazioni economiche, senza rischi di furto. In particolare il Conto corrente permette l’uso di moneta bancaria, detta moneta elettronica. ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 9 ottobre 2020)l’intestatario e chi puòIlben sappiamo, è qualcosa di diffusissimo al giorno d’oggi. Tramite il(detto anche in breve c/c), il correntista può avvalersi di uno strumento tecnico bancario che comporta il deposito di denaro a titolo di risparmi, all’interno di un certo istituto di credito (ed oggi anche le Poste). Tale strumento è utile perché sicuro, comodo e capace di velocizzare le transazioni economiche, senza rischi di furto. In particolare ilpermette l’uso di moneta bancaria, detta moneta elettronica. ...

crostatinaa : @porc0schifo MIRACOMOVAN di un nuovo conto corrente HAHSAHHAHA - F52 : RT @mauromagistri: @borghi_claudio @LucaBizzarri @RobertoBurioni Ma Borghi! Ogni volta che parla Lei non solo fa schizzare lo spread, fa a… - lilibethdimeo : @porc0schifo MIRACOMOVAN DI UN NUOVO CONTO CORRENTE HAHAAHAH - lucabattanta : RT @mauromagistri: @borghi_claudio @LucaBizzarri @RobertoBurioni Ma Borghi! Ogni volta che parla Lei non solo fa schizzare lo spread, fa a… - aerreffe : Caro conto corrente, sono stati anni duri. Ma ho deciso che ho finito di stuprarti, d’ora in poi al massimo qualche libro. -