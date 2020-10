Conte e Di Maio fanno passerella con padre Maccalli e Chiacchio | ma il governo non ha meriti

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Sì, sono io, Pier Luigi”. Ai funzionari dell’intelligence italiana che li avevano contattati al telefono,Pier Luigie Nicola, i due italiani liberati ieri in Mali dopo due anni di prigionia, sono apparsi “emozionati, quasi increduli per una vicenda che si stava concludendo favorevolmente. Felicissimi, hanno ringraziato ilper il buon esito della vicenda”, dicono dalla nostra intelligence. Conliberati un ex ministro e una cooperante francese In realtà, il nostronella vicenda ha influito meno di zero. Infatti, insieme a loro, sono stati rimessi in libertà anche la cooperante francese, Sophie Pétronin, rapita a Goa alla viglia di Natale del 2016 ...