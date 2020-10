Conte accoglie Padre Maccalli e Chiacchio | “Bella giornata per l’Italia”

Leggi su dire

(Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA – “Questo pomeriggio sono finalmente rientrati in Italia padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio: li ho accolti in aeroporto, insieme al ministro Luigi Di Maio, anticipandogli la gioia della intera comunità nazionale. Ora potranno riabbracciare i propri cari dopo il lungo periodo trascorso in mano ai terroristi. Una bella giornata per l’Italia“. Cosi’ il presidente del consiglio Giuseppe Conte.