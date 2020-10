Conad, richiamo alimentare: “Non mangiate questo prodotto” (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’azienda Conad esce allo scoperto nelle ultime ore con un annuncio che mette in luce un richiamo alimentare: “Non mangiate il prodotto”. C’era un tempo dove qualcuno faceva narrare, attraverso… questo articolo Conad, richiamo alimentare: “Non mangiate questo prodotto” è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’aziendaesce allo scoperto nelle ultime ore con un annuncio che mette in luce un: “Nonil prodotto”. C’era un tempo dove qualcuno faceva narrare, attraverso…articolo: “Nonprodotto” è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

antonel52837259 : RT @FattoAlimentare: Conad richiama corn flakes glassati: presenza di arachidi non dichiarate in etichetta #conad #richiamiAlimentari #cere… - juve3stars : RT @FattoAlimentare: Conad richiama corn flakes glassati: presenza di arachidi non dichiarate in etichetta #conad #richiamiAlimentari #cere… - FattoAlimentare : Conad richiama corn flakes glassati: presenza di arachidi non dichiarate in etichetta #conad #richiamiAlimentari… - Paoblog : Conad richiama Corn Flakes Glassati Conad - Molino Nicoli -