Col Nobel al WFP ci siamo sentiti premiati tutti noi che ci battiamo contro lo spreco alimentare

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Dove c’è conflitto, c’è fame. E dove c’è fame, spesso c’è conflitto. La giornata di oggi ci ricorda che la sicurezza, la pace e la stabilità vanno di pari passo. Senza pace, non posraggiungere il nostro obiettivo globale di fame zero; e finché c’è fame, non avremo mai un mondo pacifico”. Così il direttore del World Food Programme nel suo commento alla sorprendente vittoria delper la Pace da parte della sua organizzazione. Lascio a persone più esperte di me l’analisi delle dinamiche e delle motivazioni che stanno dietro aiper la Pace. Ma anche se fosse solo, in questo caso, una mossa di pressione sugli Stati Uniti perché evitino di definanziare le agenzie delle Nazioni ...