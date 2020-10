Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro innamorati e felici su Instagram per gli otto mesi d’amore (Di venerdì 9 ottobre 2020) innamorati e felici più che mai: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono sempre più affiatati come dimostrano le foto postate sui rispettivi social per celebrare il traguardo degli otto mesi d’amore. Una relazione nata sotto lo sguardo attento delle telecamere del GF Vip, di cui sono stati concorrenti insieme nel corso della quarta edizione, e diventata sempre più profonda e forte nel corso dei mesi successivi. Più precisamente otto, come entrambi hanno sottolineato per celebrare il “mesiversario”. Recentemente sono stati ospiti da Silvia Toffannin a Verissimo, per la loro prima intervista di coppia: entrambi sono apparsi ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 ottobre 2020)più che mai:sono sempre più affiatati come dimostrano le foto postate sui rispettivi social per celebrare il traguardo deglid’amore. Una relazione nata slo sguardo attento delle telecamere del GF Vip, di cui sono stati concorrenti insieme nel corso della quarta edizione, e diventata sempre più profonda e forte nel corso deisuccessivi. Più precisamente, come entrambi hanno slineato per celebrare il “versario”. Recentemente sono stati ospiti da Silvia Toffannin a Verissimo, per la loro prima intervista di coppia: entrambi sono apparsi ...

