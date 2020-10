Clio Makeup nella bufera, per lei arriva l’accusa di razzismo: il motivo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Clio Makeup nella bufera, dopo l’uscita dei correttori della sua linea di cosmetici, la notissima youtuber bellunese si becca l’accusa di razzismo. Ecco il motivo. foto facebookE’ di qualche giorno fa la notizia dell’uscita della nuova linea di correttori del marchio Clio che è gia molto famoso anche fuori dall’Italia e che da molto tempo produce rossetti, ombretti, mascara e matite, insomma tutto l’occorrente per un trucco perfetto. A far storcere il naso però è la nuova linea di correttori, la Oh my Love, immessa sul mercato da pochi giorni e che ha causato alla sua autrice un gravissima accusa di razzismo che non è di certo passata inosservata. Nessun commento è ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 ottobre 2020), dopo l’uscita dei correttori della sua linea di cosmetici, la notissima youtuber bellunese si becca l’accusa di. Ecco il. foto facebookE’ di qualche giorno fa la notizia dell’uscita della nuova linea di correttori del marchioche è gia molto famoso anche fuori dall’Italia e che da molto tempo produce rossetti, ombretti, mascara e matite, insomma tutto l’occorrente per un trucco perfetto. A far storcere il naso però è la nuova linea di correttori, la Oh my Love, immessa sul mercato da pochi giorni e che ha causato alla sua autrice un gravissima accusa diche non è di certo passata inosservata. Nessun commento è ...

musiclover_blu : La cosa più divertente della questione Clio makeup è stata paragonarla a Rihanna. Fenty beauty vende in un mercato… - AlatunaSkils : RT @il_twittaro: Se la gente rompesse il cazzo per cose gravi come la povertà, sfruttamento, crisi climatica come lo fa per Clio Makeup viv… - _harrysmjle_ : RT @bluebanto: Comprenderete la scelta di Clio Makeup non appena sentirete parlare di target di mercato e vi metterete in proprio. - HarryInMyHeart9 : RT @il_twittaro: Se la gente rompesse il cazzo per cose gravi come la povertà, sfruttamento, crisi climatica come lo fa per Clio Makeup viv… - HarryInMyHeart9 : RT @LucaRigott: Seriamente ora il Twitter ce l'ha con Clio makeup perché la linea di correttori non ha abbastanza tonalità? Ne esisteranno… -