Cinque positivi, l'Italia Under 21 non gioca: rinviata la partita contro l'Islanda (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il calcio sta cominciando ad arrendersi al Covid-19: salta la partita di qualificazione all'Europeo Under 21 tra Islanda e Italia. Non si giocherà. Oltre a Bastoni e un altro calciatore, oggi sono risultati positivi anche Gabbia del Milan e Plizzari della Reggina, oltre a un membro dello staff della Nazionale che adesso è a Reykjavik. I tamponi sono stati effettuati ieri. È stata la Federcalcio a ufficializzare la notizia. Adesso ci saranno anche problemi logistici. Perché i contagiati non possono salire sull'aereo di rientro. Le leggi islandesi non lo consentono. Il Corriere dello sport scrive che un calciatore è asintomatico mentre gli altri due hanno bassa carica virale.

