Cina | polizia contro il “femminismo estremo”

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Innon c’è spazio per il “femminismo estremo” che osa minare l’ordine sociale faticosamente creato dal governo. Tutte le manifestazioni di questo pensiero sono guardate con sospetto, soprattutto nel caso in cui dovessero superare certi limiti o dovessero sconfinare in campi semantici sensibili. E sia chiaro, il ferreollo del Dragone vale tanto per …il “femminismo estremo” InsideOver.