Chiusura regioni causa coronavirus, il ministro Boccia non la esclude (Di venerdì 9 ottobre 2020) Se la parola lockdown sembra ancora un tabù – anche se il ministro della Salute Roberto Speranza è passato dal darla come misura non praticabile una seconda volta a utilizzare il condizionale su un nuovo ricorso -, non lo è più quello della Chiusura regioni. Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha affermato, nel corso di un’intervista a Radio Capital, che se si accende una spia sulla diffusione del contagio da coronavirus, è opportuno intervenire. LEGGI ANCHE > Il ministro Boccia pretende chiarezza «altrimenti non è scienza» Chiusura regioni, secondo Boccia non si può escludere Dal 3 giugno ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Se la parola lockdown sembra ancora un tabù – anche se ildella Salute Roberto Speranza è passato dal darla come misura non praticabile una seconda volta a utilizzare il condizionale su un nuovo ricorso -, non lo è più quello della. Ildegli Affari Regionali Francescoha affermato, nel corso di un’intervista a Radio Capital, che se si accende una spia sulla diffusione del contagio da, è opportuno intervenire. LEGGI ANCHE > Ilpretende chiarezza «altrimenti non è scienza», secondonon si puòre Dal 3 giugno ...

BentivogliMarco : Mi sembra folle iniziare già a parlare di chiusura delle #scuole e di #lockdown nazionale. Sulla scorta dell'esperi… - Adnkronos : #Covid, #Boccia: 'Chiusura tra regioni? Non si può escludere' - Agenparl : Dichiarazione Stampa: Chiusura Regioni: grande preoccupazione di Confindustria Alberghi - - lorenza_bezze : Ditemi che me le sono sognato che si parla di chiusura o limitazioni alla circolazione tra regioni... Ditemelo... - infoitinterno : Coronavirus, Boccia: 'Chiusura regioni? Non si può escludere nulla' -