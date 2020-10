Chiude il Salone Margherita, Valeria Marini: "Una grande famiglia siamo tutti dispiaciuti" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Salone Margherita, storica casa del Bagaglino, ha chiuso: Valeria Marini è tra le più dispiaciute mentre Pier Francesco Pingitore ha un piano per salvarlo Il Salone Margherita ha chiuso dopo essere stata per anni la casa de Il Bagaglino: da Valeria Marini a Pier Francesco Pingitore si moltiplicano gli appelli per salvare il teatro. La Banca d'Italia ha intenzione di vendere l'immobile che è di sua proprietà. Era dallo scorso settembre che il teatro ottocentesco romano aveva smesso di funzionare, ora il sipario sembra essere calato definitivamente sul Salone Margherita che per anni ha ospitato la compagnia de Il Bagaglino. Il teatro ha visto spettacoli di Totò, Aldo Fabrizi, del ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il, storica casa del Bagaglino, ha chiuso:è tra le più dispiaciute mentre Pier Francesco Pingitore ha un piano per salvarlo Ilha chiuso dopo essere stata per anni la casa de Il Bagaglino: daa Pier Francesco Pingitore si moltiplicano gli appelli per salvare il teatro. La Banca d'Italia ha intenzione di vendere l'immobile che è di sua proprietà. Era dallo scorso settembre che il teatro ottocentesco romano aveva smesso di funzionare, ora il sipario sembra essere calato definitivamente sulche per anni ha ospitato la compagnia de Il Bagaglino. Il teatro ha visto spettacoli di Totò, Aldo Fabrizi, del ...

Agenzia_Ansa : Lo storico #SaloneMargherita a #Roma chiude i battenti. Sipario giù tra #covid e pressioni Bankitalia che rivuole l… - Ilsuperbo89 : Tanta tristezza. In un'epoca in cui il futuro spaventa,in cui non vediamo speranze,non percepiamo un mondo migliore… - CinguettaTV : CHIUDE DEFINITIVAMENTE IL SALONE MARGHERITA Pier Francesco Pingitore «Il solo pensare che il ‘Margherita’ possa… - FloraPiachica : RT @O_Strunz: #Pingitore: “Il Salone Margherita chiude. Qui si esibirono Petrolini e Totò fino ad arrivare a Pamela Prati e Valeria Marini”… - O_Strunz : #Pingitore: “Il Salone Margherita chiude. Qui si esibirono Petrolini e Totò fino ad arrivare a Pamela Prati e Valer… -