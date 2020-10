Chi vuol essere milionario | la “frecciatina” di Gerry Scotti a Beppe Sala | sindaco di Milano

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Chi, la bordata dialdiNel corso della puntata di “Chi?” andata in onda ieri, giovedì 8 ottobre, il conduttoreha lanciato una “frecciatina” aldi. Il motivo? Una delle domande del telequiz per la concorrente Sara Ricciardo verteva sulle città più “bike-friendly” d’Italia, vale a dire dove la circolazione in bicicletta è meglio favorita dall’amministrazione. A livello europeo come ...