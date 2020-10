Chi era Carlo Acutis, il millennial patito di Internet che diventa beato (Di venerdì 9 ottobre 2020) AGI - Sarà proclamato beato sabato 10 ottobre Carlo Acutis, classe 1991, morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante. E' il primo beato della generazione dei millennial e già in tanti lo considerano come il "patrono" di Internet. Nato a Londra il 3 maggio 1991, dove i genitori si trovavano per esigenze di lavoro, Carlo cresce a Milano e di lui si parla sempre come di un ragazzo normale, con abitudini simili a quelle dei suoi coetanei, che amava studiare, giocare a pallone e stare assieme agli altri. Patito di Internet come i suoi compagni, a differenza di tanti di loro, Carlo era convinto che la Rete sarebbe potuta diventare "veicolo di evangelizzazione e di catechesi". L'autostrada per il ... Leggi su agi (Di venerdì 9 ottobre 2020) AGI - Sarà proclamatosabato 10 ottobre, classe 1991, morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante. E' il primodella generazione dei millennial e già in tanti lo considerano come il "patrono" di. Nato a Londra il 3 maggio 1991, dove i genitori si trovavano per esigenze di lavoro,cresce a Milano e di lui si parla sempre come di un ragazzo normale, con abitudini simili a quelle dei suoi coetanei, che amava studiare, giocare a pallone e stare assieme agli altri. Patito dicome i suoi compagni, a differenza di tanti di loro,era convinto che la Rete sarebbe potutare "veicolo di evangelizzazione e di catechesi". L'autostrada per il ...

