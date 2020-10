Challenger Parma 2020: Caruso in semifinale, Cecchinato e Baldi out (Di venerdì 9 ottobre 2020) Salvatore Caruso ha raggiunto il traguardo delle semifinali del Challenger di Parma 2020, sconfiggendo in tre parziali Laslo Djere, mediante il punteggio di 6-4, 2-6, 6-4. Prestazione brillante dell’azzurro, fautore di colpi sempre insidiosi e di una fase difensiva sopra le righe, caratteristica principale del suo tennis energico e usualmente esplosivo in contrattacco. Sconfitta dolorosa per l’altro giocatore siciliano ai quarti di finale, Marco Cecchinato, ripreso dall’esperto Federico Delbonis (4-6, 6-2, 6-2) ed eliminato. Il sudamericano ha espresso un tennis dall’elevato valore qualitativo, spingendo spesso con il dritto e conquistando un’altra percentuale di punti con la prima in campo: vittoria meritata e delusione italiana. Grande lotta e vittoria del più ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Salvatoreha raggiunto il traguardo delle semifinali deldi, sconfiggendo in tre parziali Laslo Djere, mediante il punteggio di 6-4, 2-6, 6-4. Prestazione brillante dell’azzurro, fautore di colpi sempre insidiosi e di una fase difensiva sopra le righe, caratteristica principale del suo tennis energico e usualmente esplosivo in contrattacco. Sconfitta dolorosa per l’altro giocatore siciliano ai quarti di finale, Marco, ripreso dall’esperto Federico Delbonis (4-6, 6-2, 6-2) ed eliminato. Il sudamericano ha espresso un tennis dall’elevato valore qualitativo, spingendo spesso con il dritto e conquistando un’altra percentuale di punti con la prima in campo: vittoria meritata e delusione italiana. Grande lotta e vittoria del più ...

PARMA - Marco Cecchinato non è riuscito ad arrivare alle semifinali degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna, challenger Atp (montepremi 132.280 euro) in corso sui campi del Tennis Club President ...

TENNIS: TORNEO PARMA. CARUSO IN SEMIFINALE CONTRO POPYRIN

PARMA (ITALPRESS) - Salvatore Caruso e' il primo semifinalista degli "Internazionali di Tennis Emilia Romagna", challenger Atp (montepremi 132.280 euro) in corso sui campi del Tennis Club President di ...

