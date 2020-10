Cecilia Stetskiv atleta della nazionale italiana di marcia con la passione per la moda

Leggi su aciclico

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Elegante, raffinata, super sexy., 28 anni, originaria di Lviv in Ucraina, è una exdicon laper la. Dirigente nell’azienda di famiglia, la bella campionessa di atletica leggera si è trasferita in Italia da bambina e ha messo radici nel napoletano. «Sono arrivata in Italia quando avevo 9 anni, insieme a mia sorella maggiore per ritrovare mia madre che si era trasferita a Napoli», ci dice. «Mi sono innamorata subito del buon cibo italiano e di una disciplina sportiva dura ma meravigliosa come lache mi ha regalato tante medaglie ed esperienze indimenticabili in giro per il ...