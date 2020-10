CDP entra in Euronext, via libera all’acquisizione di Borsa Italiana (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Al via l’ingresso di CDP in Euronext e la contestuale acquisizione di Borsa Italiana, che darà vita a un gruppo leader nel mercato dei capitali europeo. Attraverso l’operazione Cassa Depositi e Prestiti, con Euronext, porta Piazza Affari, nel portafoglio del London Stock Exchange dal 2007, all’interno di un gruppo paneuropeo con un presidio stabile di investitori italiani. Su proposta dell’Amministratore Delegato, Fabrizio Palermo, il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha dato il via libera a CDP Equity a firmare un accordo vincolante con Euronext che consentirà l’ingresso di CDP Equity (società interamente partecipata da Cassa Depositi e Prestiti) nell’azionariato di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Al via l’ingresso di CDP ine la contestuale acquisizione di Borsa Italiana, che darà vita a un gruppo leader nel mercato dei capitali europeo. Attraverso l’operazione Cassa Depositi e Prestiti, con, porta Piazza Affari, nel portafoglio del London Stock Exchange dal 2007, all’interno di un gruppo paneuropeo con un presidio stabile di investitori italiani. Su proposta dell’Amministratore Delegato, Fabrizio Palermo, il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha dato il viaa CDP Equity a firmare un accordo vincolante conche consentirà l’ingresso di CDP Equity (società interamente partecipata da Cassa Depositi e Prestiti) nell’azionariato di ...

