Catania, vicina la fumata bianca per l’attaccante Piccolo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si arricchisce la batteria di attaccanti del Catania. I dirigenti etnei hanno chiuso per Antonio Piccolo, svincolatosi qualche giorno fa dalla Cremonese. Accordo biennale, sarà ufficiale domani. Il Catania si rinforza con questa ala destra con più di 200 presenze in Serie B, condite da 52 reti. Cresciuto nelle giovanili della Salernitana, ha esordito in Serie B con il Piacenza nella stagione 2005/06. In carriera ha indossato anche le maglie di Foggia, Livorno, Virtus Lanciano e Cremonese. Catania, vicina la fumata bianca per l’attaccante Piccolo ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si arricchisce la batteria di attaccanti del. I dirigenti etnei hanno chiuso per Antonio, svincolatosi qualche giorno fa dalla Cremonese. Accordo biennale, sarà ufficiale domani. Ilsi rinforza con questa ala destra con più di 200 presenze in Serie B, condite da 52 reti. Cresciuto nelle giovanili della Salernitana, ha esordito in Serie B con il Piacenza nella stagione 2005/06. In carriera ha indossato anche le maglie di Foggia, Livorno, Virtus Lanciano e Cremonese.laper l’attaccanteITA Sport Press.

Taormina: Under 17 batte il Pro Calcio Catania, Under 15 ko con il Misterbianco

Mercato: Piccolo vicinissimo al Catania

