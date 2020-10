Catania, Reginaldo punge il Palermo: “Farò gol nel derby, so come segnare ai rosanero” (Di venerdì 9 ottobre 2020) La promessa di Reginaldo al Palermo.Il nuovo acquisto del Catania si proietta già al derby contro i rosanero e avvisa la compagine di Roberto Boscaglia, le sue parole nel corso dell'intervista concessa a Itasportpress."Sono arrivato con la voglia di fare bene perchè questa è una società che merita l'impegno di tutti i calciatori per gli sforzi economici che sta facendo. Bisogna riportare il Catania nelle categorie superiori perchè per storia e blasone il club etneo non può giocare in Serie C. Sono venuto a Catania per vincere, credo che ci siano le possibilità di andare in Serie B anche attraverso i playoff. Mister Raffaele è davvero bravo. È chiaro che la sua strada, almeno inizialmente, è in salita perchè il ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 ottobre 2020) La promessa dial.Il nuovo acquisto delsi proietta già alcontro i rosanero e avvisa la compagine di Roberto Boscaglia, le sue parole nel corso dell'intervista concessa a Itasportpress."Sono arrivato con la voglia di fare bene perchè questa è una società che merita l'impegno di tutti i calciatori per gli sforzi economici che sta facendo. Bisogna riportare ilnelle categorie superiori perchè per storia e blasone il club etneo non può giocare in Serie C. Sono venuto aper vincere, credo che ci siano le possibilità di andare in Serie B anche attraverso i playoff. Mister Raffaele è davvero bravo. È chiaro che la sua strada, almeno inizialmente, è in salita perchè il ...

