Catania | confiscati beni alla mafia del valore di due milioni

(Di venerdì 9 ottobre 2020) La Dia diha eseguito la confisca diper ildi duenei confronti di due soggetti legati ai clan etnei.– Il Tribunale del capoluogo etneo ha emesso due distinti provvedimenti di confisca dinei confronti di S.M. di 47 anni, imprenditore agricolo pluripregiudicato, considerato vicinofamiglia mafiosa Di Dio di Palagonia e di O.D.M. di 54 anni, ritenuto esponente di spicco del clan Laudani e legatofamiglia mafiosa catanese Santapaola. I precedenti La lunga carriera criminale del M. inizia nel 2001 con l’arresto per omicidio volontario tentato, lesioni personali e detenzione abusiva di armi finorecente ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip ...

