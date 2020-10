Castagne | dalle proprietà benefiche alle controindicazioni Ecco le migliori ricette

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 ottobre 2020) In queste settimane potrà capitare di avvertire lungo le strade o le piazze di città, lockdown permettendo, il classico e stuzzicante profumo diarrosto. E sapete cosa può contenere 100 g di un cartoccio di? Preziosi valori nutrizionali e, in particolare, carboidrati complessi pari all’84%! In virtù di questo, le caldarroste si propongono come una vera alternativa ai cereali. Non per niente, nell’antichità erano definite i “cereali che crescono sugli alberi“. Bisogna solo stare attentiquantità, visto che possono essere parzialmente crude e spesso bruciacchiate in altre parti, risultando così poco digeribili. Esistono centinaia di varietà die in Italia ne crescono almeno trecento. Possiamo semplificare la ...