Caso Navalny | Francia e Germania contro Mosca

Il presunto avvelenamento dell'attivista politico russo Aleksej Navalnyj ha avuto dei riflessi impensabili sul piano delle relazioni diplomatiche tra l'Unione Europea e la Russia, provocando una crisi che potrebbe culminare nell'introduzione di nuove sanzioni contro quest'ultima. Il piano Il 7 ottobre, dopo settimane di accuse velate e proposte variegate di rappresaglie contro il Cremlino, fra … InsideOver.

'Non c'è alcuna altra plausibile spiegazione all'avvelenamento di Navalny se non una partecipazione e responsabilità di Mosca', affermano i due ministri. È quello che emerge da un comunicato congiunto ...

Caso Navalny: Mosca rischia pesanti sanzioni. Francia e Germania inviano una proposta ai paesi dell'Unione europea. Il Cremlino deve fare luce su quanto accaduto. Intanto il portavoce del Presidente P ...

