Caso Diawara | l' appello della Roma rimandato al 4 novembre

(Di venerdì 9 ottobre 2020)- L'udienza per il ricorso sul tre a zero a tavolino per ilè stata posticipata al 4. Laaveva richiesto di posticipare l'fissato inizialmente per oggi per via ...

Non si terrà oggi l’udienza per il ricorso della Roma relativo al caso Diawara: il tutto è rinviato al 4 novembre Il caso Diawara ancora non trova un ribaltamento di fronte. L’udienza per il ricorso ...ROMA - L'udienza per il ricorso sul tre a zero a tavolino per il caso Diawara è stata posticipata al 4 novembre. La Roma aveva richiesto di posticipare l'appello fissato inizialmente per oggi per via ...