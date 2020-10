Caso Cerciello Rega, no ai domiciliari per Natale Hjort (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA – Resterà in carcere Gabriel Natale Hjorth, l’americano accusato insieme a Finnegan Lee Elder dell’omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate il 26 luglio del 2019, nel quartiere Prati a Roma. I giudici della Prima Corte d’Assise hanno infatti respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa di Hjorth. Leggi su dire (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA – Resterà in carcere Gabriel Natale Hjorth, l’americano accusato insieme a Finnegan Lee Elder dell’omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate il 26 luglio del 2019, nel quartiere Prati a Roma. I giudici della Prima Corte d’Assise hanno infatti respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa di Hjorth.

SenatoriPD : RT @giannipittella: La mia intervista video rilasciata alla giornalista Roberta Benvenuto per Ansa su caso Cerciello - fabioporta5 : RT @giannipittella: La mia intervista video rilasciata alla giornalista Roberta Benvenuto per Ansa su caso Cerciello - giannipittella : La mia intervista video rilasciata alla giornalista Roberta Benvenuto per Ansa su caso Cerciello -