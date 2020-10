“Casi saliranno ancora”. Coronavirus, il virologo Alberto Crisanti spiega cosa succederà tra un mese (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Io penso che nelle prossime settimane i casi di Coronavirus Sars-Cov-2 in Italia aumenteranno ancora. Per vedere gli effetti di quello che si fa questa settimana per contrastare Covid ne dovranno passare altre 3 o 4”. Così il virologo Andrea Crisanti ha tracciato il quadro della situazione sul Coronavirus in Italia. “Nell’ultimo decreto varato – ha spiegato all’Adnkronos Salute – ci sono misure di buonsenso. Ma ognuna di queste non è mai efficace al 100 per cento e quindi non si può lasciare tutto il contrasto alle mascherine o al lavarsi le mani. Sono misure che funzionano, ma da sole non bastano”. Una nuova fiammata della pandemia, “un secondo aumento dei casi, era prevedibile”, dice l’esperto che dirige il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Io penso che nelle prossime settimane i casi diSars-Cov-2 in Italia aumenteranno ancora. Per vedere gli effetti di quello che si fa questa settimana per contrastare Covid ne dovranno passare altre 3 o 4”. Così ilAndreaha tracciato il quadro della situazione sulin Italia. “Nell’ultimo decreto varato – hato all’Adnkronos Salute – ci sono misure di buonsenso. Ma ognuna di queste non è mai efficace al 100 per cento e quindi non si può lasciare tutto il contrasto alle mascherine o al lavarsi le mani. Sono misure che funzionano, ma da sole non bastano”. Una nuova fiammata della pandemia, “un secondo aumento dei casi, era prevedibile”, dice l’esperto che dirige il ...

Adnkronos : #Crisanti: 'Casi saliranno ancora, 4 settimane per effetti misure' - PivaEdoardo : RT @Adnkronos: #Crisanti: 'Casi saliranno ancora, 4 settimane per effetti misure' - Adnkronos : #Crisanti: 'Casi saliranno ancora, 4 settimane per effetti misure' - Daviderel4 : RT @Adnkronos: #Crisanti: 'Casi saliranno ancora, 4 settimane per effetti misure' - camilla_staff : RT @Adnkronos: #Crisanti: 'Casi saliranno ancora, 4 settimane per effetti misure' -

Ultime Notizie dalla rete : “Casi saliranno “Un viaggio lungo 5 anni”: Un'edizione speciale del Bilancio di Sostenibilità per celebrare i primi 5 anni di Snaitech Fortune Italia