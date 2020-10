Caserta | la Provincia programma nuovi interventi di manutenzione sulle strade

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiCon provvedimenti presidenziali (decreti 246-247-248) sono stati approvati ulteriori progetti preliminari per lavori distraordinaria su tratti di strada della retele, per gli anni 2022 -2023-2024, per un importo complessivo di euro 2.303.932,66. Glitecnici progettati rientrano nell’apposito finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, destinato a programmi straordinari didella rete viaria delle Province, Città Metropolitane, per gli anni 2020,2021,2022,2023 e 2024. Tutti glitecniciti sono destinati a migliorare la sicurezza delledella viabilitàle. Il decreto presidenziale n. 246, in particolare, ...