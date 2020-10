Carolyn Smith tumore | ‘C’è chi mi ha augurato di morire’ | FOTO

Leggi su viagginews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Situazione, la maestra di ballo e volto amatissimo di ‘Ballando con le Stelle’ si sfoga duramente in un lungo post social. Pered altre difficoltà che la vita le ha posto davanti non rappresentano degli ostacoli da temere. Lei è “scozzese, scorpione e ballerina tosta”, per cui non c’è … L'articolo‘C’è chi mi hadi morire’è apparso prima sul sito ViaggiNews.com