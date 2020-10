“Cari ministri, perché la Procura Figc non ha usato lo stesso metro del Napoli con Genoa, Inter e Juve?” (Di venerdì 9 ottobre 2020) In Parlamento, ovviamente, leggono il Napolista. Soprattutto se vogliono mantenersi informati su quel che accade attorno al Napoli (e non solo) dal punto di vista politico-giudiziario. E fanno bene. Tre senatori – Sandro Ruotolo, Gianni Pittella, Gaetano Quagliariello – si sono ispirati all’editoriale di ieri del Napolista e hanno inviato una Interrogazione al ministro dello Sport Spadafora e al Ministro della Salute Speranza. Il testo è forse lungo e barocco, ma è il codice della politica. Il testo è efficace. Vengono ovviamente riportati i fatti avvenuti prima, la sfida con il Genoa e i contagi ed anche l’evoluzione della situazione contagi nel calcio che vede protagonista la Juve e l’Inter con le evidenti differenze ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) In Parlamento, ovviamente, leggono ilsta. Soprattutto se vogliono mantenersi informati su quel che accade attorno al(e non solo) dal punto di vista politico-giudiziario. E fanno bene. Tre senatori – Sandro Ruotolo, Gianni Pittella, Gaetano Quagliariello – si sono ispirati all’editoriale di ieri delsta e hanno inviato unarogazione al ministro dello Sport Spadafora e al Ministro della Salute Speranza. Il testo è forse lungo e barocco, ma è il codice della politica. Il testo è efficace. Vengono ovviamente riportati i fatti avvenuti prima, la sfida con ile i contagi ed anche l’evoluzione della situazione contagi nel calcio che vede protagonista la Juve e l’con le evidenti differenze ...

