Carenza dispositivi di protezione per sanitari del dipartimento salute mentale: l’allarme Fials (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiContursi Termen (Sa) – Difficoltà ad ottenere l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario operante nei dipartimenti di salute mentale presso le sedi di Eboli-Contursi Terme, Capaccio-Roccadaspide, Agropoli-Vallo della Lucania e Sapri-Polla. A denunciarlo in una missiva indirizzata al direttore generale dell’Asl di Salerno, Mario Iervolino, è il sindacato dei sanitari, la Fials Salerno, che chiede all’Asl di intervenire e rifornire di maggiori quantitativi di DPI i presidi sanitari del dipartimento di salute mentale a sud del salernitano. “Tenuto conto dell’evoluzione in atto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiContursi Termen (Sa) – Difficoltà ad ottenere l’approvvigionamento deidiindividuale per il personaleo operante nei dipartimenti dipresso le sedi di Eboli-Contursi Terme, Capaccio-Roccadaspide, Agropoli-Vallo della Lucania e Sapri-Polla. A denunciarlo in una missiva indirizzata al direttore generale dell’Asl di Salerno, Mario Iervolino, è il sindacato dei, laSalerno, che chiede all’Asl di intervenire e rifornire di maggiori quantitativi di DPI i presidideldia sud del salernitano. “Tenuto conto dell’evoluzione in atto ...

