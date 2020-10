Can Yaman ospite a ‘Verissimo’ parla del rapporto con Demet Ozdemir, della sua situazione sentimentale e dà un’anticipazione sul suo futuro lavorativo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tra gli ingredienti dell’innegabile successo di Daydreamer – Le Ali del Sogno, la soap turca che quest’estate ha registrato ascolti record, c’è sicuramente la scelta dei protagonisti, in particolare l’appeal indiscusso di Can Yaman, l’attore che nella serie presta il volto al sexy fotografo Can Divit, personaggio maschile principale della serie, e la chimica con la co-protagonista femminile, Demet Ozdemir. Accantonata la carriera da avvocato, l’attore si era fatto conoscere al pubblico italiano già lo scorso anno, grazie al ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, idolo del pubblico femminile italiano, è stato ospite a Verissimo, in una puntata che andrà in onda domani, come di consueto di sabato, e sono ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tra gli ingredienti dell’innegabile successo di Daydreamer – Le Ali del Sogno, la soap turca che quest’estate ha registrato ascolti record, c’è sicuramente la scelta dei protagonisti, in particolare l’appeal indiscusso di Can, l’attore che nella serie presta il volto al sexy fotografo Can Divit, personaggio maschile principaleserie, e la chimica con la co-protagonista femminile,. Accantonata la carriera da avvocato, l’attore si era fatto conoscere al pubblico italiano già lo scorso anno, grazie al ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, idolo del pubblico femminile italiano, è statoa Verissimo, in una puntata che andrà in onda domani, come di consueto di sabato, e sono ...

