Campania verso il lockdowm. Contagi e ricoveri, un bollettino da baratro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Continua a salire l'allarme coronavirus in Italia. Il bollettino di venerdì 9 ottobre rilasciato dal ministero della Salute non promette nulla di buono: schizzano sia i Contagi che i ricoveri, al punto che Vincenzo De Luca parla già di lockdown al raggiungimento dei mille Contagi al giorno per la sua Campania. Ma andiamo con ordine: i nuovi casi giornalieri sono stati 5.372 su 129.471 tamponi analizzati a fronte di 28 morti e 1.186 guariti. Grande preoccupazione anche per i numeri ospedalieri: i ricoverati con sintomi hanno sfondato quota 4mila (4.086, +161), mentre quelli in terapia intensiva sono 387 (+29). Per quanto riguarda le regioni, i dati non promettono nulla di buono: la Lombardia è tornata davanti a tutti per Contagi giornalieri avvicinando quota ...

