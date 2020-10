Campania, De Luca: “Oltre 700 nuovi positivi, quasi tutti asintomatici, non escludo chiusura della Regione” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Schietto come al solito, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, recentemente rieletto, ha anticipato il bollettino della regione sui nuovi positivi al Covid-19, in grande incremento in tutto il paese, in particolare al sud, zona che a lungo è stata “al riparo” da un numero di positivi durante la prima ondata. Possibile nuova chiusura Da sempre noto per le misure particolarmente rigide contro il Covid, De Luca ha annunciato che la prospettiva di una nuova chiusura da parte dell’intera regione Campania non è esclusa, visto l’incremento odierno che ha superato i 700 nuovi casi. Il governatore ha parlato di situazione ... Leggi su giornal (Di venerdì 9 ottobre 2020) Schietto come al solito, il presidenteregioneVincenzo De, recentemente rieletto, ha anticipato il bollettinoregione suial Covid-19, in grande incremento in tutto il paese, in particolare al sud, zona che a lungo è stata “al riparo” da un numero didurante la prima ondata. Possibile nuovaDa sempre noto per le misure particolarmente rigide contro il Covid, Deha annunciato che la prospettiva di una nuovada parte dell’intera regionenon è esclusa, visto l’incremento odierno che ha superato i 700casi. Il governatore ha parlato di situazione ...

fanpage : Il governatore della Campania De Luca ha chiesto l’aiuto del Governo per affrontare la seconda fase dell’epidemia d… - LegaSalvini : DE LUCA, IMPARA E VERGOGNATI - fanpage : Gli ospedali #COVID19 voluti da De Luca sono costati 18 milioni di euro con l'obiettivo di fronteggiare l'epidemia… - MuredduGiovanni : RT @RadioSavana: De Luca frigna per la mancanza di personale medico in Campania. Colui che faceva la morale al nord Italia ha trascorso 8 m… - MaciTiozzo : RT @EmeParonzini: La Campania ha 100 posti di terapia intensiva per 5,802 milioni di abitanti. Dopo mesi di pandemia. In tutto questo De Lu… -