Campania al collasso: cittadini esasperati. Ma De Luca "premia" Coscioni (l'uomo della Sanità) con un'altra poltrona (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Campania è ormai fuori controllo. Gli ospedali sono al collasso. cittadini esasperati. Arrivano scene raccapriccianti: famiglie in coda dall'alba all'Asl Napoli 1 per avere il tampone. Alle sei del mattino, prima dell'apertura, erano già più di 300 i cittadini all'esterno del Frullone dove l'apertura è prevista alle 8 per eseguire il test sul covid. Per i risultati i tempi si allungano: in alcune Asl l'esito del tampone arriva dopo due settimane. I presidi Covid costruiti a Salerno sono out. Il numero dei contagiati è fuori controllo: anche oggi si supera la soglia dei 700 positivi. Ma in tutto questo, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ...

