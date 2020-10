Call of Duty: Black Ops Cold War segna il ritorno nella serie delle odiate loot box? (Di venerdì 9 ottobre 2020) I giocatori di Call of Duty: Black Ops Cold War hanno trovato riferimenti alle meccaniche delle loot box nella beta in corso.Secondo quanto riferito, il Message of the Day della beta mostra diverse opzioni per "Riserves", "Purchase Crate" e "Crate Bundle" quando i giocatori utilizzano mouse e tastiera su PlayStation 4.Poiché le opzioni apparentemente appaiono solo quando si utilizza un mouse e una tastiera per giocare, è molto probabile che si tratti di un bug, o per lo meno sembrano comparse in anticipo.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 ottobre 2020) I giocatori diofOpsWar hanno trovato riferimenti alle meccanichebeta in corso.Secondo quanto riferito, il Message of the Day della beta mostra diverse opzioni per "Riserves", "Purchase Crate" e "Crate Bundle" quando i giocatori utilizzano mouse e tastiera su PlayStation 4.Poiché le opzioni apparentemente appaiono solo quando si utilizza un mouse e una tastiera per giocare, è molto probabile che si tratti di un bug, o per lo meno sembrano comparse in anticipo.Leggi altro...

