Calciomercato Arezzo | colpo Cerci | l’ex Roma e Milan riparte dalla Serie C | i dettagli

Leggi su mediagol

(Di venerdì 9 ottobre 2020) La sessione estiva diha chiuso i battenti lo scorso 5 ottobre, ma l'piazza una sensazione ben oltre il gong virtuale, attingendo dal ricco bacino dei calciatori svincolati.Alessio, ex attaccante esterno di, sposa la causa amaranto e si lega al club toscano per le prossime tre stagioni. Reduce dall’esperienza alla Salernitana, il pupillo dell'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra, Gian Piero Ventura,C.Reduce da un’esperienza professionale non proprio esaltante con la maglia della Salernitana, scandita da appena dieci presenze nell’ultimo campionato diB, Alessioè pronto a rimettersi in ...