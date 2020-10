Calcio: Mondiale '22, l'Argentina vince senza brillare (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - BUENOS AIRES, 09 OTT - L'Argentina ha vinto senza brillare contro l'Ecuador la sua prima partita di qualificazione al Mondiale di Calcio 2022 in Qatar, grazie a un rigore realizzato da Lionel ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - BUENOS AIRES, 09 OTT - L'ha vintocontro l'Ecuador la sua prima partita di qualificazione aldi2022 in Qatar, grazie a un rigore realizzato da Lionel ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Mondiale Calcio: Infantino ad Al Bayat, stadio Mondiali quasi pronto - Sport - ANSAMed ANSAmed Suarez, gol e dedica speciale a Muslera dopo infortunio e perdita della madre

Un gol in campo e uno fuori. Luis Suarez è stato protagonista del match del suo Uruguay contro il Cile, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Il Pistolero è andato a segno su rigore ...

Messi fa felice l'Argentina, Sanchez segna ma l'Uruguay di Bentancur supera il Cile

Sono questi i verdetti delle partite di qualificazione ai Mondiali 2022 giocate nella notte in Sudamerica. L'Albiceleste vince 1-0 grazie al gol di Messi al 13' su rigore all'Estadio Alberto J.

