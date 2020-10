Calcio: caso Diawara, appello rinviato al 4 novembre (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 09 OTT - Era stata fissata per oggi l'udienza sul ricorso presentato dalla Roma dopo la sentenza dello 0-3 a tavolino con il Verona per aver erroneamente schierato Amadou Diawara nella ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 09 OTT - Era stata fissata per oggi l'udienza sul ricorso presentato dalla Roma dopo la sentenza dello 0-3 a tavolino con il Verona per aver erroneamente schierato Amadounella ...

