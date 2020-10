Buffy l'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar: "I miei figli si sono appassionati alla serie" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sarah Michelle Gellar ha raccontato di aver fatto vedere Buffy l'ammazzavampiri ai suoi figli durante l'emergenza sanitaria e che i bambini si sono subito appassionati alla serie tv di cui era protagonista. Sarah Michelle Gellar ha iniziato a far vedere Buffy l'ammazzavampiri ai suoi due figli, di 10 e 8 anni, i quali si sono subito appassionati alla serie tv che ha visto protagonista la loro mamma a partire dalla metà degli anni Novanta. Nonostante sia finito nei primi anni Duemila, Buffy - ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020)ha raccontato di aver fatto vederel'ai suoidurante l'emergenza sanitaria e che i bambini sisubitotv di cui era protagonista.ha iniziato a far vederel'ai suoi due, di 10 e 8 anni, i quali sisubitotv che ha visto protagonista la loro mamma a partire dmetà degli anni Novanta. Nonostante sia finito nei primi anni Duemila,- ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Buffy l'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar: 'I miei figli si sono appassionati alla serie'… - clikservernet : Buffy – L’ammazzavampiri, Alyson Hannigan: “Uso gli oggetti di scena come decorazioni di Halloween” - Noovyis : (Buffy – L’ammazzavampiri, Alyson Hannigan: “Uso gli oggetti di scena come decorazioni di Halloween”) Playhitmusic… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Buffy – L’ammazzavampiri, Alyson Hannigan: “Uso gli oggetti di scena come decorazioni di Halloween”… - lilimoncino : l’audacia di n3tflix di caricare sempre serie e film brutti a tema halloween e poi non mette buffy l’ammazzavampiri che imbarazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Buffy ammazzavampiri Buffy l'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar: "I miei figli si sono appassionati alla serie" Movieplayer.it Buffy, Alyson Hannigan usa dei ricordi dal set per Halloween

Buffy: Alyson Hannigan, la nostra Willow Rosenberg nella serie, ha rivelato di usare oggetti del set come decorazioni per Halloween!

Buffy l'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar: "I miei figli si sono appassionati alla serie"

Sarah Michelle Gellar ha raccontato di aver fatto vedere Buffy l'ammazzavampiri ai suoi figli durante l'emergenza sanitaria e che i bambini si sono subito appassionati alla serie tv di cui era protago ...

Buffy: Alyson Hannigan, la nostra Willow Rosenberg nella serie, ha rivelato di usare oggetti del set come decorazioni per Halloween!Sarah Michelle Gellar ha raccontato di aver fatto vedere Buffy l'ammazzavampiri ai suoi figli durante l'emergenza sanitaria e che i bambini si sono subito appassionati alla serie tv di cui era protago ...