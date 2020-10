Buffy – L’ammazzavampiri, Alyson Hannigan: “Uso gli oggetti di scena come decorazioni di Halloween” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alyson Hannigan, interprete di Willow in Buffy - L'ammazzavampiri, ha dichiarato che usa gli oggetti di scena della serie come decorazioni per Halloween. Alyson Hannigan, interprete di Willow in Buffy - L'ammazzavampiri, ha dichiarato di usare gli oggetti di scena della serie che si è portata a casa come decorazioni per Halloween nella casa dove vive con il marito Alexis Denisof (anch'egli apparso nell'acclamata serie di Joss Whedon, nei panni di Wesley) e le due figlie. come riportato dalla rivista americana People, l'attrice ha svelato questo dettaglio durante una trasmissione radiofonica, commentando così la situazione: ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020), interprete di Willow in- L'ammazzavampiri, ha dichiarato che usa glididella serieper Halloween., interprete di Willow in- L'ammazzavampiri, ha dichiarato di usare glididella serie che si è portata a casaper Halloween nella casa dove vive con il marito Alexis Denisof (anch'egli apparso nell'acclamata serie di Joss Whedon, nei panni di Wesley) e le due figlie.riportato dalla rivista americana People, l'attrice ha svelato questo dettaglio durante una trasmissione radiofonica, commentando così la situazione: ...

lilimoncino : l’audacia di n3tflix di caricare sempre serie e film brutti a tema halloween e poi non mette buffy l’ammazzavampiri che imbarazzo - lilimoncino : comunque è ottobre forse è l’ora di fare un rewatch di buffy l’ammazzavampiri - FelipeMaryFanti : MYRIAM SI CHIAMA BUFFY L' AMMAZZAVAMPIRI #GFVIP - SilviaMangiapa1 : Myriam parlando di doppiaggio cita il suo ruolo come Willow 'ho fatto anche la voce di Willow in Willow l'ammazzava… - milesoffreedom_ : Myriam, tesoro, ti voglio bene. Ma la serie è Buffy, l’ammazzavampiri, non Willow ???? #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : Buffy L’ammazzavampiri Shadowhunters - Città di ossa: featurette in italiano e clip estesa CINEblog.it