“Bravi, bravi…”. Gerry Scotti, sfogo amaro durante Chi vuol essere milionario. Davvero incomprensibile quello che succede (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non possiamo che accostarci alle parole del saggio Gerry Scotti, perché se c’è una televisione priva di contenuti, che rasenta il trash (e che lo esaspera spesso) c’è n’è anche una che invece appassiona con la cultura. Tuttavia gli ascolti di Chi vuol essere milionario non sono alti: il quiz di Gerry fatica nonostante la qualità dei concorrenti e la suspense che si viene a creare stimola il pubblico che non cede alla tentazione di andare a sbirciare sul telefonino la risposta esatta alle domande. Nella puntata di questa sera Gerry Scotti ha voluto lanciare una frecciatina a proposito degli ascolti: “Sono orgoglioso di poter fare una televisione come questa. Poi magari qualcuno vede in un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non possiamo che accostarci alle parole del saggio, perché se c’è una televisione priva di contenuti, che rasenta il trash (e che lo esaspera spesso) c’è n’è anche una che invece appassiona con la cultura. Tuttavia gli ascolti di Chinon sono alti: il quiz difatica nonostante la qualità dei concorrenti e la suspense che si viene a creare stimola il pubblico che non cede alla tentazione di andare a sbirciare sul telefonino la risposta esatta alle domande. Nella puntata di questa seraha voluto lanciare una frecciatina a proposito degli ascolti: “Sono orgoglioso di poter fare una televisione come questa. Poi magari qualcuno vede in un ...

