Borsa Italiana | un’altra svendita ai francesi targata Pd

Borsa Italiana: un’altra (s)vendita ai francesi targata Pd (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott – Alla fine è passata la linea sostenuta dal ministero dell’Economia: Borsa Italiana doveva essere francese e francese sarà. Qualsiasi altra ipotesi – cordata Italiana, magari con sostegno pubblico, inclusa – non è mai stata presa in considerazione. Così un’altra realtà strategica – gestisce, fra le altre cose, MTS, il mercato dei Titoli di Stato – della nostra economia passa di mano. E lo fa finendo, ancora una volta, in mani transalpine. Un’altra vendita ai francesi Non che si potesse parlare di “italianità” di Piazza Affari, intendiamoci. Borsa Italiana era già sotto controllo straniero dal 2007, quando si fuse con la sua omologa (ma sensibilmente più ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott – Alla fine è passata la linea sostenuta dal ministero dell’Economia:doveva essere francese e francese sarà. Qualsiasi altra ipotesi – cordata, magari con sostegno pubblico, inclusa – non è mai stata presa in considerazione. Così un’altra realtà strategica – gestisce, fra le altre cose, MTS, il mercato dei Titoli di Stato – della nostra economia passa di mano. E lo fa finendo, ancora una volta, in mani transalpine. Un’altra vendita aiNon che si potesse parlare di “italianità” di Piazza Affari, intendiamoci.era già sotto controllo straniero dal 2007, quando si fuse con la sua omologa (ma sensibilmente più ...

GiuseppeConteIT : Nasce oggi un leader europeo dei mercati dei capitali, grazie all’ingresso di @GruppoCDP in #Euronext e all’acquisi… - Agenzia_Ansa : Borsa Italiana ceduta ad #Euronext per 4,325 miliardi. Accordo con il London Stock Exchange, Piazza Affari passa al… - HuffPostItalia : Borsa Italiana venduta a Euronext per 4,325 miliardi - dal1472al : BORSA ITALIANA OGGI/ Pirelli a -2,8%, Cnh Industrial a +2,7% (9 ottobre 2020) | - Adele2215 : RT @FedericoDezzani: Con la cessione a Euronext, Borsa Italiana (ed il mercato dei Btp) passa da mani inglesi a francesi. Ci si muove ancor… -