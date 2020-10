Borsa Italiana, Gualtieri: “Da operazione vantaggi per investitori e imprese italiane” (Di venerdì 9 ottobre 2020) (TeleBorsa) – “Saluto con grande apprezzamento la sottoscrizione dell’accordo vincolante che porterà all’ingresso diBorsa Italiana nel gruppo Euronext con l’importante presenza di investitori italiani nell’ambito del nuovo gruppo“. Queste le parole di soddisfazione espresse dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in merito alla decisione di London Stock Exchange di accettare la proposta ricevuta da Euronext, parlando di “passaggio fondamentale nella strategia perseguita dal Governo di rafforzamento del nostro mercato di capitali in un contesto europeo, e avviene grazie a un’operazione che vedrà l’Italia in posizione centrale all’interno di un gruppo leader a livello ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Tele) – “Saluto con grande apprezzamento la sottoscrizione dell’accordo vincolante che porterà all’ingresso dinel gruppo Euronext con l’importante presenza diitaliani nell’ambito del nuovo gruppo“. Queste le parole di soddisfazione espresse dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto, in merito alla decisione di London Stock Exchange di accettare la proposta ricevuta da Euronext, parlando di “passaggio fondamentale nella strategia perseguita dal Governo di rafforzamento del nostro mercato di capitali in un contesto europeo, e avviene grazie a un’che vedrà l’Italia in posizione centrale all’interno di un gruppo leader a livello ...

GiuseppeConteIT : Nasce oggi un leader europeo dei mercati dei capitali, grazie all’ingresso di @GruppoCDP in #Euronext e all’acquisi… - Agenzia_Ansa : Borsa Italiana ceduta ad #Euronext per 4,325 miliardi. Accordo con il London Stock Exchange, Piazza Affari passa al… - M5S_Europa : L’ingresso di Cassa Depositi e Prestiti in #Euronext e l'acquisizione di BORSA Italiana è una soluzione a servizio… - intesasanpaolo : Carlo Messina, Ceo Intesa Sanpaolo sul progetto #Euronext @BorsaItalianaIT 'Da grande gruppo bancario europeo, cred… - LunaTriste10 : RT @GuidoCrosetto: L’operazione Borsa Italiana mi sembra essere nella scia FCA o Luxottica. La prossima sarà UniCredit (che si sta inventan… -