Borsa Italiana cambia ancora padrone. Ceduta per 4,32 miliardi al colosso Euronext (Di venerdì 9 ottobre 2020) Milano, 9 ott – Borsa Italiana cambia ancora padrone. Il London Stock Exchange conferma di avere accettato l'offerta di 4,32 miliardi di euro di Euronext. Lse era entrato in trattative esclusive a settembre con il gruppo paneuropeo, dopo che l'offerta della cordata – in cui ci sono anche Intesa Sanpaolo e Cassa depositi e prestiti – era stata preferita a quella di Deutsche Boerse e della svizzera Six. La mossa di Lse è finalizzata ad avere l'ok dell'antitrust sul suo acquisto di Refinitiv, società di analisi dei dati finanziari. L'obiettivo è di chiudere l'affare nella prima metà del 2021. Infatti Lse punta a concludere l'acquisto di Refinitiv (per 27 miliardi)

