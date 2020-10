Boom in Francia: oltre 20mila casi Germania e Russia, è nuovo record (Di venerdì 9 ottobre 2020) nuovo record di casi giornalieri di a livello globale: nelle ultime 24 ore i contagi nel mondo sono stati almeno 338.779, il livello più alto mai registrato dall'inizio della : lo riporta l'... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020)digiornalieri di a livello globale: nelle ultime 24 ore i contagi nel mondo sono stati almeno 338.779, il livello più alto mai registrato dall'inizio della : lo riporta l'...

gabrypez1 : RT @fanpage: Ancora boom di casi #Covid_19 in Francia. - fanpage : Ancora boom di casi #Covid_19 in Francia. - PMicarelli : RT @SkyTG24: Coronavirus, i 10 Paesi europei con più casi in 24 ore: boom in Uk, seconda la Francia - SkyTG24 : Coronavirus, i 10 Paesi europei con più casi in 24 ore: boom in Uk, seconda la Francia - StefanoCesaret1 : #Covid ????#Francia, boom di contagi: altri 18.746 casi. Macron annuncia nuove restrizioni -