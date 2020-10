Boom di nuovi casi, superata in Italia quota 5000 in un giorno (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’emergenza Coronavirus in Italia si fa preoccupante, nelle ultime 24 ore ci sono stati infatti 28 morti, 1.186 guariti e 5.372 nuovi casi su 129.471 tamponi effettuati. E’ risultato positivo il 4,14% dei tamponi effettuati, un dato in aumento rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero di casi oggi sono: la Lombardia con 983, la Campania con 769, il Veneto con 595, la Toscana con 483, il Piemonte con 401 e il Lazio con 387. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia 343.770 casi totali36.111 morti237.549 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 70.110, così suddivisi: 4.086 (+161) ricoverati in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’emergenza Coronavirus insi fa preoccupante, nelle ultime 24 ore ci sono stati infatti 28 morti, 1.186 guariti e 5.372su 129.471 tamponi effettuati. E’ risultato positivo il 4,14% dei tamponi effettuati, un dato in aumento rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero dioggi sono: la Lombardia con 983, la Campania con 769, il Veneto con 595, la Toscana con 483, il Piemonte con 401 e il Lazio con 387. Il bilancio aggiornato ad oggi in343.770totali36.111 morti237.549 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 insono 70.110, così suddivisi: 4.086 (+161) ricoverati in ...

