Bonus bici | ecco la procedura per riceverlo dal 3 novembre

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Al momento sono stati stanziati 210 milioni di euro, ma il ministero dell’Ambiente garantisce che saranno inseriti in Legge di bilancio i nuovi fondi. Dal 3sarà possibile fare domanda ma vediamo quale sarà lain vigore. Alla fine sarà click-day per accedere alcletta. Dopo rinvii e promesse, il ministero dell’Ambiente … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

e non è escluso che si arrivi a superare la soglia di 1 milione di bici vendute entro fine anno, senza tenere conto dei monopattini. Consigli pratici per richiedere il bonus Per quanto riguarda le ...Il bonus copre il 60% dell’acquisto fino a un massimo di 500 ... con la possibilità di arrivare a superare la soglia di un milione di bici vendute per fine anno. Nel conto non sono inclusi i ...