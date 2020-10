Bonus bici 500 euro: click day il 3 novembre (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il click day per il Bonus bici è in programma per il 3 novembre. Dopo i rinvii il ministero dell'Ambiente si è arreso e ha deciso che l'incentivo fino a 500 euro per l'acquisto di biciclette, bici ... Leggi su today (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ilday per ilè in programma per il 3. Dopo i rinvii il ministero dell'Ambiente si è arreso e ha deciso che l'incentivo fino a 500per l'acquisto diclette,...

scmskl : RT @pietrosparacino: Anziché spendere per la Sanità, si è preferito dare incentivi per le auto e bonus per bici e monopattini. Così non sco… - ilSalvagenteit : Bonus bici, al via il 3 novembre il click day. Anacma: 'I fondi finiranno' - inegualedavide : RT @pietrosparacino: Anziché spendere per la Sanità, si è preferito dare incentivi per le auto e bonus per bici e monopattini. Così non sco… - Frances47226166 : RT @pietrosparacino: Anziché spendere per la Sanità, si è preferito dare incentivi per le auto e bonus per bici e monopattini. Così non sco… - MieleEmilio : RT @ilgiornale: Crisanti aveva presentato al governo un piano per quadruplicare i test: 'Abbiamo perso 4 mesi preziosi, ma hanno speso mili… -