Bonus 110% ammesso per gli interventi nelle villette a schiera

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Via libera dal nuovo decreto Agosto: ammesse al beneficio fiscale anche gli edifici unifamiliari dopo la definizione di cosa si intenda per «accesso autonomo»

sole24ore : A rischio il bonus del 110% senza rientri negli uffici pubblici - ctoniarch : Rendiamoci conto ?? - MilanoFinanza : Iccrea, 2 miliardi sul bonus 110% - MilanoFinanza : Iccrea, 2 miliardi sul bonus 110% - InnovazioneTri1 : RT @Angi_tech: ?? In #GazzettaUfficiale i decreti del #Mise sul superbonus ?? Definiti appunto i requisiti tecnici per usufruire delle #agevo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 110%

Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Sala gremita, parecchio interesse e ottimo riscontro di pubblico per la serata dedicata al Superbonus 110% e alle opportunità fiscali, economiche e finanziarie offerte dalle nuove norme varate dal ...L’avere deciso di non rifinanziare in particolare il bonus per le auto della fascia da 91 a 110 gkm, denuncia il Centro Studi Promotor, "è un clamoroso autogol dello Stato". Il costo dell’incentivo – ...