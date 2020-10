Boniek su Polonia-Italia: “Sarà bellissima partita. 10mila persone allo stadio? Non penso ci saranno. C’è tanta paura…” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente della Federcalcio polacca Zibi Boniek ha parlato a lungo della gara che è in programma domenica 11 ottobre a Danzica, tra Polonia e Italia, valida per la Nations League. Tra le varie dichiarazioni del numero uno della Federazione, spiccano quelle sul pubblico che, per la prima volta dopo tanto tempo, potrà raggiungere le 10mila persone allo stadio.Boniek: "La gente ha paura. Non penso ci saranno 10mila persone"caption id="attachment 284683" align="alignnone" width="620" Boniek (Getty Images)/caption"Sarà una bellissima partita, due squadre che giocano bene a ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 ottobre 2020) Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente della Federcalcio polacca Zibiha parlato a lungo della gara che è in programma domenica 11 ottobre a Danzica, tra, valida per la Nations League. Tra le varie dichiarazioni del numero uno della Federazione, spiccano quelle sul pubblico che, per la prima volta dopo tanto tempo, potrà raggiungere le: "La gente ha paura. Nonci"caption id="attachment 284683" align="alignnone" width="620"(Getty Images)/caption"Sarà una, due squadre che giocano bene a ...

